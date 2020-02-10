停靠在橫濱港的「鑽石公主號」郵輪再確診60名新冠肺炎病例，使得該艘郵輪上的總病例數升至130，全日本的確診病例數來到150例。

鑽石公主號郵輪10日再確診60名新冠肺炎病例，使得這艘船總病例數上升至130。

綜合日本NHK、共同社、路透社等報導，日本厚生勞動省今（10）日宣布，暫時停靠在橫濱港的「鑽石公主號」郵輪再確診60個2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例，讓這艘郵輪總確診病例數上升至130例，而日本境內的總感染人數上升至150例。

鑽石公主號9日才爆出船上百名乘客表示出現發燒等身體不適症狀，日本厚生勞動省隨後對當中數十名、曾和先前確診病患接觸過的乘客進行檢疫，當天新增6名確診病患，當中有5人為船上工作人員，因此截至昨日，該郵輪確診病例共計70人，再加上今日的60例，總病例數來到130。

日本TBS電視台報導，鑽石公主號群聚感染情形持續擴大，厚生勞動大臣加藤勝信今日上午在記者會上表示，日本政府正在研究，待船上所有人觀察期結束，下船前可能對所有人進行病毒檢查，此前日媒曾報導，日本政府並不打算對船上所有人員進行檢疫。

鑽石公主號一共載有3,711名乘客及機組員，上月一名80歲香港男子確診新冠肺炎後，船上所有人員於3日起進行為期14天的隔離措施，不過後續確診病例數仍持續增加，郵輪已出現群聚感染情形。日本當局將確診病患送醫後，目前船上仍有約3,600人。

(中時電子報)