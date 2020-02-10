老翁赤腳僅穿單薄上衣及短褲，警方先將他帶返派出所休息。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市8旬罹患失智症蔡姓老翁，日前半夜打赤腳獨自外出，他穿著單薄上衣及短褲，頂著11度低溫全身發抖，癱軟在離家3公里遠土地廟內，幸遭清水警方巡邏時發現，查出身分後緊急通知家人帶回。

警水警分局指出，三田派出所警員黃聖嘉、黃中隆擔服巡邏勤務，行經土地公廟時發現廟內有人，隨即下車查看，只見老翁赤腳，僅穿單薄上衣及短褲，手腳冰冷已有失溫現象，老翁無法說出年籍資料，警方先將他帶返派出所休息。

返所後，值班員警林哲緯隨即拿取外套蓋在老翁身上保暖，安撫他緊張情緒，再利用警方人臉辨識系統尋找身分，經過比對篩選後確認身分，並順利通知家屬。

蔡姓老翁兒子到達派出所時，看到父親喜極而泣表示，罹患失智症父親平日行動不便，竟行走3公里遠路程到土地公廟，他夜間起床欲替父親蓋被子，始發現父親外出，因擔心安危，動員家裡成員查尋未果，已準備向警方報案時，即接到好消息，才卸下心中大石。

蔡男說，由於父親僅穿著單薄衣物外出，如果不是被警方尋獲，後果真不敢想像，萬分感謝員警熱心協助。

三田派出所長陳俊佑表示，家中如有疑似失智老人，應多關懷陪伴，建議家人為其準備亮色保暖衣物，並製作聯繫布條縫製衣角或手鍊，於夜間走失時可確保其安全且有利警方聯繫家屬。

(中時 )