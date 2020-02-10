最早向外界披露新冠病毒，卻遭公安指控為造謠的「吹哨者」李文亮醫生去世，李的離世，不僅引起陸網民哀悼，也引發全世界的惋惜。對此，資深媒體人李艷秋表示，李的逝世，哨聲將餘音不響。大陸為政權隱匿疫情，不僅影響大陸對世界的布局，更將讓兩岸越行越遠，病毒的殺傷力還在擴大。

李艷秋在臉書以「那哨聲，餘音不絕」為題，發文表示，2020年2月7日，武漢市響起一片哨音，紀念武漢肺炎的吹哨者李文亮醫師。李文亮從吹哨者到造謡者，染疫後死在自己示警的病毒手上，這過程揪心且驚悚，他的哨聲，餘音不絶，對中共政權甚至兩岸關係，都產生難以言喻的影響。

李艷秋更兩點解析武漢肺炎疫情的漫延，不僅影響大陸對世界的布局，更對兩岸關係產生深遠影響。李直言：

1，中共政權的不可信與不可思議：早在李文亮吹哨之前，一位女醫生在12/26就通報了，但官方對內申誡李文亮造謡，對外始終咬定「沒有人傳人的証據」，1/23號武漢突然封城，將近30天的掩蓋，誰作的決定？武漢市長周先旺在央視訪問中坦言「前期訊息披露不及時，但地方政府只有在授權之後才能披露」，這話再明白不過了。現在中共中央要調查當初誰下令申誡李文亮，這還需要調查嗎？大家真正在等的是—習近平會不會站出來承認這荒謬的一切，當然這也是不太可能的，以中共的操作模式，接下來我們看到聽到的，應該脫離不了「中國強大了，有能力解決」「中國歷經太多苦難，我們有信心度過」⋯等關鍵句，民族主義與鞏固領導，是顛撲不破的不二法門。中共必須深刻體認，為了政權穩定而掩蓋真相，以致全球受害，是沒有資格談中國夢的，因為中國的夢，是世界的魘。

2，病毒讓兩岸的心理距離越來越遠：兩岸關係經過這次病毒的侵入，更加緊繃了，WHO把台灣排在門外，包機撤台商引發的爭議，都顯示中共在大難之時，絕不忘欺壓台灣，這樣的鴨霸，讓才拿到817萬票的蔡英文繼續撿到槍；台灣防疫經驗充足，防疫官員認真拼命，對比陸方隱匿疫情，防疫水準不一，也讓台灣民眾以高認同對政府按讚；再加上蘇揆高調禁止口罩出口，也在對岸引發反彈，每一個動作都讓兩岸越行越遠，病毒的殺傷力還在擴大。

最後，李艷秋認為，歷史上許多大變動，都是偶然和意外，這個還在變化中的病毒，將改寫什麼歷史？大家必須嚴陣以待。

(中時電子報)