台大名醫黃慧夫手術過失無罪 聲請刑事補償 13:382020/02/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖左為黃慧夫醫師。資料照片。司改會提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大醫院外科部主治醫師黃慧夫在2008年時為一名車禍急診的少年做右腿筋膜切開術，少年自行轉院後右腿引發膝關節脫臼致壓迫膕動脈，而被迫截肢，黃男遭判刑4月定讞後提再審，去年獲逆轉改判無罪確定，他提刑事補償24萬元要求國家還他清白。 八仙塵爆時曾為20位急診傷患做手術的黃慧夫，遭檢察官以業務過失致重傷罪起訴，一審認定他無過失，但二審改判有罪，司改會律師為黃男聲請再審獲准，歷經1年多審理，去年高院判黃慧夫無罪確定。 (中時 ) #再審 #過失 #刑事 #手術 #補償 也許您會感興趣 推薦閱讀 原住民保留地禁伐補償 範圍擴大 04:102020/02/07 地方新聞 后豐大橋女老師命案再審判無罪 台中高分檢上訴 14:242020/02/07 社會 嘉縣警局新人事 6分局偵查隊長大風吹 17:172020/02/07 社會 樂陞案更審 許金龍獲2億元交保 19:392020/02/07 社會 Q1經濟受影響 陸稱將補償性恢復 04:092020/02/08 焦點新聞 大巨蛋環評未過關 擇期再審 04:102020/02/08 地方新聞 寶瓶星號靠港 兆豐保險啟動「旅程延誤補償」理賠機制 19:212020/02/08 財經 留學生po網「氰化物可殺肺炎病毒」 刑事局將約談法辦 15:532020/02/09 社會 投資「虛擬寵物」賺高利？ 今年已26人遭詐騙 19:332020/02/09 社會 潘女被害補償金申請 下月到期 04:102020/02/10 社會新聞 社會熱門新聞 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 「從不生病」健身肌肉阿北 確診新冠肺炎4日後不治 - 社會 極品正妹開房完痛苦摸腹 網見照笑：愛太深 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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