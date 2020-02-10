特斯拉電動車減速齒輪箱零件供應商和大工業（1536）自結，1月合併營收5.17億元、年減7.58％。和大解釋，係受農曆春節假期影響導致今年1月工作日較短，影響營收表現。

和大表示，儘管近期新型肺炎干擾，和大仍持續看好特斯拉及電動車的發展後市，對今年營收重返成長的設定目標，沒有調整的規畫。

(工商 )