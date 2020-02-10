和大1月營收年減7.68％ 13:402020/02/10 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉電動車減速齒輪箱零件供應商和大工業（1536）自結，1月合併營收5.17億元、年減7.58％。和大解釋，係受農曆春節假期影響導致今年1月工作日較短，影響營收表現。 和大表示，儘管近期新型肺炎干擾，和大仍持續看好特斯拉及電動車的發展後市，對今年營收重返成長的設定目標，沒有調整的規畫。 (工商 ) #和大 #月營收 #特斯拉電動車 #減速齒輪 #供應商 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉暴衝 帶旺貿聯、和大權證 04:102020/02/06 證券．權證 化工業轉行修重機 月營收20萬 04:102020/02/06 地方新聞 《鋼鐵股》中能與MVOW簽風力機優先供應商合約 11:252020/02/06 財經 中能與MVOW簽署風力機優先供應商合約 13:412020/02/06 財經 中能發電公司與MVOW簽署風力機優先供應商合約 16:522020/02/06 財經 陸電動車企攜電池供應商 成趨勢 04:092020/02/07 焦點新聞 蘋果Airpods供貨吃緊？日媒爆零件庫存剩2周 10:132020/02/07 財經 《國際產業》防疫導致供應斷鏈，南韓要求中國協助汽車零件廠復工 11:252020/02/07 財經 武漢肺炎、油價干擾 台聚集團1月業績年月雙減 18:532020/02/07 財經 國光生1月營收再創新高 成立「新冠病毒疫苗」開發小組 19:212020/02/07 財經 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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