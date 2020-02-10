電源供應器廠—台達(2308)大陸廠區均順利拿到復工函，吳江廠、蕪湖廠及郴州廠及東莞廠於今天正式復工，目前大陸廠區佔台達整體產能約70%，台達表示，公司返工率還可以，但因各地方政府全力抑制疫情，對廠區復工要求嚴格，希望2月底返工率能達40%到60%，降低對公司第1季業績的影響。

台達在大陸現有東莞廠及吳江廠兩個大廠區，以及蕪湖廠及郴州廠兩個衛星廠區，其中吳江廠以生產IA、汽車馬達、視訊相關、電源供應器及乾坤的被動元件產品為主，東莞廠則以生產電源零組件及風扇等產品為主，目前大陸廠區佔台達整體產能約70%。

大陸各地工業區自今天陸續開工，台達吳江廠、蕪湖廠及郴州廠及東莞廠區依各地方政府規定申請復工均順利拿到復工函，並於今天正式復工，不過由於各地方政府全力抑制疫情，對廠區復工要求嚴格，多數廠商今天復工率約在20%到30%，台達表示，公司的返工率還可以，比其他廠商好一點，希望2月底返工率能達到40%到60%。

除大陸廠區逐步復工，中美貿易戰讓台達加速全球化佈局，並擴大在台灣的投資，自2018年起陸續投資約新台幣132億元，在台北內湖、桃園中壢、中科及南科等地購買土地及廠房，或租地蓋廠房，加上泰國、印度廠等，全球化廠區佈局可望降低此次大陸地區因疫情大規模停工的衝擊。

就各廠區來看，台灣內湖為總部大樓及研發中心；中壢廠區以研發生產電源及通訊電源、視訊投影產品、電動車方案及電動車充電產品為主；桃園廠區以工業自動化產品及解決方案、網通產品及散熱解決方案、研發生產儲能系統為主；台中中科廠以生產機械手臂、機器人及工業自動化方案為主；台南廠區主要產品為乾坤被動元件、工業自動化、資料中心解決方案、不斷電系統及太陽逆變器等產品為主。

至於泰國部分，除泰達電原有廠區，泰國新廠區預計今年內完工投產，未來將研發及生產電源產品、風扇及散熱、電動車方案、通訊電源等；印度廠則計畫研發及生產工業自動化產品、通訊電源、太陽能逆變器等；歐洲廠區主要以供應當地需求的網路通訊電源等產品為主。

(時報資訊)