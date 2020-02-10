【現場直播】疾管署「中央流行疫情指揮中心」例行記者會｜2020.02.10

中央流行疫情指揮中心因應新冠肺炎疫情，下午2點召開記者會說明疫情。(鄭郁臻攝)

中央流行疫情指揮中心因應新冠肺炎疫情，下午2點召開記者會，說明疫情及防疫作為。陸委會今天表示，基於防疫優先，自109年2月11日零時起，港澳人士，除商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之配偶及未成年子女外，均暫緩來台，意即港澳居民及學生都將暫時禁止來台。

教育部長潘文忠表示，在台灣就學的港澳生有1萬0844人，尚未入境的有7972人，已經在台灣的有2872人。從2月11凌晨零時起，尚未入境的7972人將受到影響，不能入台。

陸委會副主委陳明祺表示，大陸現在新型冠狀病毒持續升溫，港澳疫情越來越嚴峻，各界對於相關醫療能量是否能因應都有很多質疑，因此希望二月十一日開始，港澳人士除了商務旅約，陪同人員，已經取得我國居留證的配偶，都暫緩來台。

教育部表示，各級學校應視疫情發展，考慮個案特殊性，妥適安排陸生、港澳學生之開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休學、輔導協助等事宜，啟動學生安心就學措施，提供彈性修業機制，以即時提供協助。（安心就學措施內容詳教育部嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區 https://www.moe.gov.tw/；本部諮詢服務專線，請洽 02-7736-5623或 02-7736-6315）

關於第二波包機的部分，陳時中表示將依弱勢優先、檢疫優先和量力而為這幾個基本原則辦理。第一波仍有許多要改進的地方，但目前也努力積極的和對方溝通中，但這些都需要一些時間。

(中時電子報)