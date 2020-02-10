2020年印度羽球超級聯賽（PBL）台北時間今天凌晨畫下句點，冠軍賽寶島一姐戴資穎所屬的東北暴龍隊，以總比分4比2擊敗東北勇士，成為大會史上第一支成功2連霸的隊伍，小戴個人本季8戰全勝，獲頒本季聯賽最佳球員，另外入袋10萬（約4萬2000台幣）。

衛冕軍暴龍隊本季開季例行賽苦吞4連敗，接下來搶2連勝，也順利搭上季後賽列車，而他們表現也如倒吃甘蔗，逐步晉級到最後冠軍賽，順利完成連霸。

戴資穎無疑是暴龍隊勝利保證之一，女單賽事包括印度一姐辛度、達絲等地主選手，以及美國華裔張蓓雯到決賽對手加拿大華裔女將李文珊，8場賽事全部獲勝，PBL官方及印度媒體點名小戴絕對是球隊蟬聯冠軍的頭號功臣，頒給她本季最佳球員獎，而小戴的隊友、混雙馬來西亞男將陳炳順與韓國女將嚴惠媛，則榮膺決賽最有價值球員。

戴資穎今年農曆年假期前就出發印度，透過為期3周的PBL「以賽代訓」，預計明天返台休息、調整，備戰3月11日開打的全英羽球公開賽，繼續為奧運參賽資格排名爭取積分。

(中時 )