劉姓男子騎機車行經關渡橋下機車引道，2018年1月初不慎輾過脫落在路中的鐵製制水閥盒，導致機車失控自摔，經送醫仍宣告不治，劉男的兒子控告自來水公司管線股股長、負責巡查的蔡姓技術士涉犯過失致死罪，經士林地檢署調查，依自水公司規定半年巡查1次，且無法以目視斷定制水閥卡榫是否金屬疲乏而斷裂，認定2人並無任何疏失，處分不起訴。

劉男2018年1月6日深夜近1點時，騎車從八里往淡水方向，進入機車引道，不慎輾過脫落在道路中的制水閥盒蓋，整輛車滑倒，劉送醫急救仍在早上7點多宣告不治，劉男的兒子認為，自來水公司林姓管線股股長、蔡姓水廠技術士，未善盡注意制水閥孔蓋平整、制水閥盒是否鎖緊，以致箱蓋彈脫，危害用路人安全。

林、蔡表示，依規定每半年巡查1次，案發前是2017年11月9日檢查，項目包括制水閥盒與路面平整、制水閥是否能開關，過程中會看卡榫是否斷裂或有裂痕，並無任何異狀，至於為何會脫落在道路中，自來水公司研判是外力導致。

但劉提出制水閥盒可承受20噸卡車時速30公里以上時速，制水閥盒與制水閥不應該會分離，自來水公司疏於養護，是導致事故發生的主因。

檢察官現場勘驗認定制水閥孔蓋，是因為卡榫螺絲斷裂，並非因卡榫沒有鎖緊，且原孔蓋位置在道路中間，經機車長期高速行駛碾壓，導致金屬疲乏而斷裂。依財團法人金屬工業研究發展中心函覆「螺絲自有細微裂痕至斷裂為止，無法目視觀察發現，後續能使用的時間也無法預估。」

不起訴指出，劉主張20噸卡車來回碾壓都不會翹起彈脫，與施工後養護、檢查的標準有所不同。且自蔡檢查後經過2個月並未逾期，期間仍有多機車經過，亦無法期待能從目視觀察發現金屬疲乏，認定並2人無過失責任，予以不起訴。

(中時 )