邱鈞（左一）參加健美比賽照片。（照片來源：微信）

病毒不挑人，就算是「從不生病」的健身達人也不敵新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎，NCP），被確診後僅4天就過世。大陸湖北知名72歲健身達人邱鈞，2日確診新冠肺炎，3日住進醫院，院方6日證實他已過世。

據《香港01》報導，來自武漢的邱鈞自小喜歡跑步，1990年代表任職的工廠參加湖北省第一屆健美大賽，拿下第5名的成績，隨後開始健身生涯；2003年邱鈞退休，56歲的他轉任健身教練，並參加比賽，之後變成健身房的招牌。

邱鈞多次在全國性的賽事奪冠，去年更獲得「世界奧賽之夜」健美比賽老年組亞軍。他受訪時曾透露每日都持續健身，就算今年1月新冠肺炎疫情爆發，他仍天天到漢口中山公園的健身室報到，直到1月23日武漢宣布「封城」為止。

邱鈞1月24日出現發燒、沒有食慾等症狀，2月2日確診罹患新冠肺炎，3日被送進武漢市紅十字會醫院，6日院方證實邱鈞離世。邱鈞女兒也在微信朋友圈發文表示：「從不生病的父親卻沒有躲開這場災難......」。

(中時電子報)