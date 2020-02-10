台南基層診所醫護人員每日約需2萬個口罩，配給數目仍吃緊，立委郭國文及Mr.拉麵老闆捐出3000餘片口罩應急。（莊曜聰）

台日友好，日籍拉麵店老闆捐口罩給台灣一線醫護人員。（莊曜聰攝）

新冠肺炎威脅持續，台灣民眾以實名制限量管制購買口罩，而第一線的醫護人員更是需要，以南市近千間基層診所來說，每天粗估就要消耗2萬個，政府配給支援仍嫌不足，Mr.拉麵社長野崎孝男10日捐贈1000個醫療口罩給台南市醫師公會，立委郭國文也捐贈2020個，希望拋磚引玉，替前線的醫護人員盡份心力。

野崎孝男來台已經有12年時間，經營拉麵店的他積極推動台日交流友好，包括2015台南登革熱疫情、0206震災、2017花蓮震災等等等，都前進災區請民眾吃拉麵暖心。

野崎孝男說，他在台灣經營拉麵店，為了保障員工跟消費者的安全，他農曆年前在日本訂購口罩，依照店面人員及用量大約備妥4個月的數量，他的台日友人都反應台灣疫情控制的很好，不像日本還發生囤積口罩轉賣的事，他對台灣政府說4月起產量會上軌道有信心，因此決定捐出店內1個月的用量，給真正需要的醫療人員，野崎也說，疫情發生後店面生意少了2到3成。

立委郭國文之前講選舉剩下的口罩發放到選區內關懷據點給年長及有慢性病者，目前剩下約2000多個，也在這次一起捐出，郭國文表示未來將提案修改傳染病防治法第67條，未來對不配合政府隔離措施者將提高罰鍰及處罰方式，並呼籲中央地方同步，首長在公開場合不用戴口罩，對民眾做出示範。

(中時 )