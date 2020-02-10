光隆精密-KY(4581)去年11月19日獲台灣證交易所董事會核准上市，將於2月11日召開股票上市業績發表會，預計3月上旬掛牌上市。

光隆-KY為專業金屬精密加工廠，主要生產包含汽車零組件、能源(風力)零配件、農業機械及建築機械等產業零組件產品，其中以商用車零組件占比最高，而商用車中則以傳動底盤系統(支架、扭力盤、卡鉗、橋架及推力盤)及動力驅動系統(渦輪增壓器撥叉及彎管、廢氣再循環系統等零配件加工)為主，主辦承銷商為日盛證券。

光隆-KY主要營運地位於大陸福州及台灣台中市，成立以來從事各類金屬精密加工業務，應用領域以商用車為主，主要客戶為歐美知名車廠及一階組件廠，如Cummins、Continental、Haldex及Volvo等，其產品並在2016年取得大陸深圳證券交易所上市公司浙江銀輪認證，並於同年量產出貨正式進軍大陸大陸商用車市場。

該公司所生產的商用車零組件屬高度客制化產品，提供客戶少量多樣的服務，與同業以量大的乘用車市場或是AM市場為主的營運模式有所差異，且光隆-KY具備優於同業水準的多材質、多製程工程能力(鐵材、鋁材、鋼材、機加工、表面處理、熱處理等)及胚料成型技術，並具有與客戶共同開發新產品設計圖面技術能力。

此外，該公司商用車產品主要銷售地區為北美市場，並積極佈局歐洲市場及提升大陸地區市佔率，在全球日益趨嚴的環保法規及安全法規實施下，包括廢氣再循環系統、電子驅動剎車、碟式煞車等商用車新產品的陸續開發，將成為帶動整體營運成長的重要動能。

(時報資訊)