因新冠肺炎疫情影響，一「罩」難求大鬧口罩荒，中山醫學大學副教授賴全裕經實驗，使用家庭用電鍋以「乾蒸法」，使用過的外科口罩可再復活，共重複使用5次。賴全裕10日表示，通過FDA檢測認證合格的外科口罩，過濾次微米過濾效力約為80％，經乾蒸5次後過濾效力減損，就需丟棄。

中山醫學大學職業安全衛生學系副教授賴全裕表示，電鍋「乾蒸法」要準備一般家用電鍋、電鍋架及內鍋，在電鍋內依序置入內鍋架、內鍋，再放進使用過的外科口罩，不用加水，直接蓋上鍋蓋，按下「煮飯鍵」，因電鍋有過熱保護裝置，乾蒸約2分鐘半到3分鐘，「煮飯鍵」就會跳起來，再利用餘溫繼續保溫5分鐘後， 即可取出再使用。

賴全裕分析，隔著鍋架及內鍋乾蒸是為避免口罩直接碰觸到高溫達攝氏150度至170度的電鍋底部，放在內鍋乾蒸的溫度約可達到攝氏110度到117度。一般通過FDA檢測認證合格的外科口罩次微米過濾效力約為80％，經實測，乾蒸5次後約減損10％，而低於70％以下，就必須視為醫療廢棄物丟棄。

賴全裕並提醒民眾，口罩一旦沾上體液、鼻水殘餘等髒污，一定要丟棄，不要再使用，且經乾蒸後，掛耳的鬆緊帶也會逐漸彈性疲乏。

(中時 )