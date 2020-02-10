陽光廣場大片綠草如茵，避免密閉空間感染疑慮。（十三行博物館提供／戴上容新北傳真）

十三行博物館防疫大作戰，推出突破時空限制的「線上720度環景虛擬實境博物館」，民眾可於電腦、手機上飽覽百件史前文物，甚至參觀經典特展，在家防疫也能身歷其境看千年古物，另推薦戶外新北考古公園及陽光廣場，讓民眾在空曠大草皮及史前地景中放鬆心情。

十三行運用數位技術打造720度環景雲端博物館，讓民眾免出門就可運用電腦與行動裝置，身歷其境於十三行建築空間，零死角觀看3D史前文物，隨心所欲將文物放大、翻轉，用前所未有的視角欣賞博物館展品。雲端博物館另開放「歷史特展專區」，民眾可瀏覽過往的精采特展，讓錯過展期的朋友不再扼腕，隨時隨地都能搭乘「線上時光機」重溫經典特展。

十三行博物館長陳春蘭表示，十三行館外的戶外陽光廣場，及去年開放的、彷彿穿越時空回到至今500年至1800前的新北考古公園，適合家人好友野餐散心、孩童放電，民眾可漫步於陽光廣場大片綠草如茵的草皮，及參觀高腳屋、干欄式住屋群等。

陳春蘭表示，十三行博物館防疫不缺席，館區提升公共區域清潔與消毒頻率，所有人員每日測量體溫及配戴口罩加強健康管理，入口處也提供乾洗手供民眾消毒，將傳播風險降到最低，歡迎民眾到館區遊玩，希望防疫時期大家玩得安心、玩得漂亮。

(中時 )