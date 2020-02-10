新任地政處長邱慧燕（前排右四）表示，帶領地政團隊全力以赴，並以穩健步伐、創新思維來與各局處合作。（張毓翎攝）

新任綜合規劃處長郭凱迪（前排右四）表示，他熟悉中央、地方政府的業務運作，有信心能勝任。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁10日主持新任地政處長邱慧燕、綜合規劃處長郭凱迪的布達儀式，縣府各單位主管皆出席見證。翁章梁致詞時表示，期待2位到崗位，能發揮所長，為縣民努力；另外，他還公布新任新聞處長為現任豐年社社長劉孋瑩，新任社會局長為前台南縣政府社會處長蕭英成，希望在這一波人事布局後，奠定嘉義縣未來進步的基石。

今日上午翁章梁在縣府舉行地政處長及綜合規劃處長布達典禮，他表示，2020及2021年為縣府的重要衝刺期，剛好碰到有處長退休或離職，因此決定做一個大調整，現在各局處主管陸續就位，縣府將作為一個更有戰鬥力的團隊，讓嘉義縣未來更美好。

原為綜規處長邱慧燕調任為地政處長，她畢業於中國文化大學法律學系，曾任嘉縣府的地政局課員、民政局宗教禮俗課課長、新聞室專員、觀光旅遊局副局長、綜規處副處長。

邱慧燕致詞時，她先感謝翁章梁的信任及栽培，並表示地政處在歷任處長帶領下，已經建立精實的團隊，她會秉持熱忱及務實的態度，帶領地政團隊全力以赴，並以穩健步伐、創新思維來與各局處合作，繼續追隨翁縣長的願景。

原嘉義縣人力發展所所長郭凱迪調任為綜規處長，畢業於政治大學歷史研究所碩士，曾任行政院青年輔導委員會專門委員、行政院環境保護署機要及國史館簡任祕書。

郭凱迪致詞時說，或許像他這樣的政務官，可能會給外界印象不會太正面，不過他請大家放心，過去他不論在行政或立法機關，都跟事務官同事相處融洽，此外，他也熟悉中央、地方政府的業務運作，有信心能勝任。

(中時 )