因應新冠肺炎(NCP)疫情，為有效防疫，政府已宣布自 2 月 6 日起實施口罩實名制。為了讓民眾可以確認找到可購買口罩的健保特約藥局及衛生所，健保署官方網站以及政務委員唐鳳與民間共同開發的多樣口罩現況回報地圖，也在同日上線查詢工具。不僅如此，為了更便利民眾查詢口罩的方式，政府也將相關資料放上政府開放資料平台，讓有需求者可以自行利用。基於這項惠民政策，眾多的口罩查詢工具應運而生，民眾可篩選慣用工具來查詢。

街口支付App新增口罩地圖

街口支付服務因應全民購買口罩的需求，在 App 內接入政府開放資料平台。打開 App 首頁上方就能看見全新的「口罩地圖」工具。點開即可透過拖曳的方式，尋找所在地可購買口罩的地點現有的口罩存量，並以售完、少量、充足這三種標示來呈現口罩存量，讓民眾可以按圖索驥。

LINE SPOT可搜尋#健保特約藥局

2019 年 10 月下旬推出的 LINE SPOT 服務，匯聚了全台各地的商家資料，並且讓使用者(LINE用戶)以及商家都可以上傳內容來完善店家資料，便於民眾找尋特定地點。而因應全台各地購買口罩的需求，LINE SPOT 也新增了搜尋健保特約藥局的服務。打開 LINE App，找到 LINE SPOT 服務後，便可透過「健保特約藥局」的關鍵字搜尋，搜尋結果會顯示藥局與你之間的距離，以及目前成人、兒童口罩的存量。

武漢肺炎Chatbot也可查口罩存量

先前開放民眾可透過Chatbot聊天機器人技術查詢目前最新新冠肺炎疫情「武漢肺炎Chatbot)，也因為口罩購買的需求升級服務內容。輸入「立即查詢口罩」，即會送出全台各縣市的查詢連結，點選你想要查詢的縣市後，會進一步跳出行政區，再進一步選擇即可查詢到當前的口罩存量。

日前與口罩實名制同步上路的「口‍罩供‍需資‍訊平‍台」，現已同步更新大量可查詢全台口罩現況的工具，並以地圖應用、LINE 應用、聊天機器人(Chatbot)應用、口罩販售地點資訊、App應用、語音助理應用等項目進行分類。讓你無論是透過地圖、LINE、聊天機器人，還是詢問 Google 助理或是蘋果的 Siri，都可以了解到想查詢的口罩存貨資料。要進一步釐清的是，因為部分藥局因採發放號碼牌方式來販售口罩，系統目前無法顯示已發送號碼牌數量，也就是說已經售出的口罩數量在不同地點的存貨資訊不一定正確，仍要以要藥局實際存量為主，請民眾們可以留意。

(中時電子報)