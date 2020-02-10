因酒精短缺，旺旺集團近日全台免費送次氯酸水「水神抗菌液」，各地民眾及里長排隊領取，不料，民進黨高市議員陳致中竟稱，高市府積極透過民政里鄰系統發放水神，「讓基層里鄰長疲於奔命、叫苦連天」，質疑韓國瑜動用公資源發放，有違行政中立；但高市府否認，強調並未發放特定廠商抗菌液給市民，希望議員先了解實情，勿帶頭散布不實資訊。

陳致中10日上午在臉書貼文，表示接獲陳情指高市府透過民政里鄰系統發放旺旺水神抗菌液給市民，這個要求讓基層里鄰長疲於奔命、叫苦連天，因為這是特定廠商的產品，原本在商業市場上銷售，現在卻用公資源發放，「此舉是否有違行政中立？」

陳致中說，雖然以防疫、公益提供之名，但地方有人指出公益提供只到本月底，是否先幫旺旺行銷，最終目的是期待消費者去購買？他並猜測，旺旺集團挺韓不疑餘力，「難道韓市長是為了回報旺旺支持的大恩大德嗎？」

高雄市政府則回應強調，並未透過民政里鄰系統發放特定廠商的抗菌液給市民，完全是里長自主領取發放給里民，況且該廠商在全台各地均有免費發送，並非針對高雄市，希望陳致中議員能先了解實情，共同攜手防疫，不該帶頭散布不實資訊。

市府並表示，防疫期間，來自社會各界的幫助，高雄市政府都感謝，並以市民為本位。

(中時 )