大陸新型冠狀病毒疫情持續升溫，星展集團資深經濟學家馬鐵英就供應鏈的角度解析疫情對亞洲的影響，認為此次對經濟活動的影響可能會對亞洲地區帶來負面外溢效應。全球紡織和電子產業最容易受到大陸供應鏈中斷的影響。無論是下游延後生產，還是上游原料供應短缺，其中以台灣、南韓和越南受到的衝擊將最為嚴重。

馬鐵英指出，觀察台灣、南韓將中間產品出口至大陸的依賴程度最高，超過40％相關出口產品目的是大陸；而越南對於來自大陸的中間產品依賴程度較高，超過30％中間產品進口來源為大陸。

馬鐵英報告中指出，疫情爆發也檢驗大陸政府的危機管理能力，引發全球對大陸公共治理、醫療基礎設施、大眾傳播、環境保護和其它相關問題的關注。長期而言，關鍵問題在於外國投資人對大陸經濟成長可持續性的信心是否受到影響，進而會否導致在大陸的跨國公司重新布局供應鏈。

報告中指出，過去幾年受到中美貿易戰的影響，一些跨國公司已經開始將生產基地從大陸轉移到越南和台灣等鄰近國家，此多元佈局供應鏈的趨勢也許會進一步深化。

(旺報 )