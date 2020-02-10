友達（2409）公布1月營收，因為工作天數少的影響，出貨大減超過3成，單月營收僅154.91億元，月減25.2％、年減28.1％，寫下近12年以來的單月低點。友達1月份整體大尺寸面板出貨量約613萬片，較2019年12月份減少31.8％。中小尺寸面板出貨量超過862萬片，較12月份減少35.7％。

不過大陸面板廠爆斷鏈，近期面板價格可望全面大漲5美元，第一季面板價格有望漲回現金成本之上，本季虧損將大幅縮小面板雙虎股價逆勢走揚，友達大漲逾4％，群創（3481）也上漲2％。

(工商 )