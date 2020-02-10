友達1月營收154.91億元 12年以來單月低點 14:122020/02/10 工商 袁顥庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公布1月營收，因為工作天數少的影響，出貨大減超過3成，單月營收僅154.91億元，月減25.2％、年減28.1％，寫下近12年以來的單月低點。友達1月份整體大尺寸面板出貨量約613萬片，較2019年12月份減少31.8％。中小尺寸面板出貨量超過862萬片，較12月份減少35.7％。 不過大陸面板廠爆斷鏈，近期面板價格可望全面大漲5美元，第一季面板價格有望漲回現金成本之上，本季虧損將大幅縮小面板雙虎股價逆勢走揚，友達大漲逾4％，群創（3481）也上漲2％。 (工商 ) #友達 #月營收 #單月 #萬片 #面板價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 化工業轉行修重機 月營收20萬 04:102020/02/06 地方新聞 1月不給力 2月恐下滑 大立光股價消風 11:112020/02/06 財經 經部：國內不織布產量充足 口罩原料沒有斷貨問題 22:012020/02/06 財經 武漢肺炎、油價干擾 台聚集團1月業績年月雙減 18:532020/02/07 財經 國光生1月營收再創新高 成立「新冠病毒疫苗」開發小組 19:212020/02/07 財經 疫情延誤出貨 英特磊元月營收年減逾2成 21:392020/02/08 財經 利多加持 面板價格喊漲 永豐餘友達 業績衝 04:092020/02/09 產業特刊 大陸面板廠斷鏈 面板雙虎股漲 09:332020/02/10 財經 和大1月營收年減7.68％ 13:402020/02/10 財經 詩肯台、星續展店 元月營收年增逾13％ 13:592020/02/10 財經 財經熱門新聞 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 特斯拉上海廠今復工 概念股飆起來 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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