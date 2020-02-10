麗星郵輪「寶瓶星號」昨（9）日中午12時，依照原規定暫時航離基隆港，盼能以「非營運」模式停靠基隆港，在中央流行疫情指揮中心統籌之下，召集衛福部疾管署、內政部移民署等主管機關以及麗星郵輪，共同研議寶瓶星號安置細節，會後同意寶瓶星號以「非營運」模式停靠基隆港，進行必要之民生補給及船員更替。

搭載1738名旅客的寶瓶星號於8日中午12點抵返基隆港，全船採檢送驗128人全數呈陰性反應，所有旅客皆已離船返家，但由於指揮中心先前已下令，6日起國際郵輪一律不得靠泊我國港口，因此寶瓶星號昨天中午12點先離港，並積極向政府爭取以非營運的方式靠泊基隆港。

經各方單位決議後，寶瓶星號可先安置於基隆港，預計今（10）日下午2時返抵基隆港西4碼頭，並持續配合中央流行疫情指揮中心各項防疫政策及檢疫措施，防範疫情蔓延，後續也將嚴格施行全船定時衛生消毒、所有船員每日體溫篩檢及配戴口罩等措施，船員須依指揮中心規定才得下船，如有船員14天內去過中港澳地區外籍船員以及中國籍船員先不得下船。

(中時 )