2020統一7-ELEVE春訓正緊鑼鼓的訓練當中，特別於今年聯盟官辦熱身賽推出「Spring Training球衣」春訓賽事專屬球衣，運用最暖活的粉色系，勾勒出代表春天的櫻花圖騰，準備迎接職棒三十一年球季的到來。

蘇智傑表示：「剛開始看到這件球衣時，感覺非常的夢幻，但穿上後，整體好像就是很溫暖的，整個球隊就是一家人的樣子，希望透過這件球衣，呈現我們所有人在春訓的努力，用最棒的表現回饋給支持我們的球迷朋友。自已也會買一件送給老婆，是一個情侶裝的概念。」

2020年統一獅春訓熱身賽限定球衣及商品，自2月14日中午12點起，統一獅官方網路購物商城開放預購，在情人節透過整體粉紅色系營造出戀愛氛圍，再推出為期3天的情人節特賣活動，屆時將有限量特價商品及優惠套組，讓溫暖的情意擴散至每一位1號球迷身上，穿上它來到球場挺獅，讓這個春天愈來愈熱情。

2020年統一獅春訓熱身賽限定球衣，預計自2月28日中華職棒官辦熱身賽首度亮相出賽。

(中時 )