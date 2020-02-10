金庫資本管理合夥人兼總經理、專欄作家丁學文，旗下目前管理逾十檔、規模超過百億元的產業投資及陽光私募基金，總公司於上海之外，還在杭州、常州與台北都有據點，長年來往兩岸。

對於對岸採取封城防疫措施，丁學文現在是在台北坐鎮，透過「視訊開會」聯絡大陸同事，今年1月底也完成投資東南亞最大的叫車平台Grab的10幾億元合作案。

丁學文現於台灣還擔任光陽工業、拓連科技、車能網科技、群益金鼎證券、群益投信等公司董事。

丁學文說他身處金融產業界，曾經歷過SARS疫情的挑戰，當時透過發燒有跡可循的「確定性」到如今新冠狀病毒的「不確定性的傳染力」，人心變化很大，他主要是做投資規劃，會考慮「危局入市」，並且更是「大手筆投入資金」選擇東南亞Grab、印度電動機車等標的物投資。

金庫資本管理合夥人暨總經理丁學文認為，上一個改變人們生活場景的是智慧型手機，下一個則會是出行服務產業。（圖∕報系資料照）

目前已投資東南亞Grab的服務範圍從即時共乘、外送、出行服務整合到金融，並將與台灣出行產業合作，旗下使用的二輪電動車，不管是換電、電池與車輛，都將由KYMCO提供。

丁學文表示，他的公司屬於金融服務業，從2006年到大陸創業之後，並於2年前在台北設分公司。目前在上海、杭州、常州的公司據點約40多人，原本1月31日開工，延至2月9日，改訂了2月10日機票，現也再度延期。

他原本規劃2020年開始，要和孩子全家人都在上海發展及安排教育學程，目前也不知如何處理之後的就學問題。

金庫資本管理是一家專注於搭建全球產業資本整合平台，並投資中國大陸、台灣、印度及東南亞等地區的產業。目前旗下共管理七檔產業投資基金及四檔陽光私募基金，管理規模逾百億。

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(中時電子報)