林宏聰、林和生／綜合報導

高市議員陳致中質疑高雄市政府透過民政里鄰系統幫發旺旺水神抗菌液給市民，「讓基層里長疲於奔命、叫苦連天」，對此，三民區鼎泰里長張吉雄還原真相，上周里民打電話來問怎麼領水神，他才得知這項訊息，區公所根本沒轉達任何資訊。連日來他排隊領水神，再提供里民索取，他說，非常時期感謝旺旺集團善舉，身為里長，第一線能幫忙服務里民取得防疫物資，樂意之至。

民進黨籍高市議員陳致中10日在臉書貼文，指高市府透過民政里鄰系統發放旺旺水神抗菌液給市民，質疑韓國瑜動用公資源發放特定廠商產品，有違行政中立。

「市府根本沒有跟我們說！」鼎泰里長張吉雄表示，上周連續有里民打電話來說，全台各地都有送水神抗菌液，問里長有沒有幫里民領取？他還反問里民從哪裡看到這項資訊，之後回去找2月5日的《中國時報》，才知道旺旺集團協助防疫，在全台各據點免費送水神。

張吉雄說，當時他氣憤打電話到區公所、質問里幹事「有訊息怎麼沒通知？」但對方回答說，民政局、市府並未發布相關訊息，媒體也只有《中國時報》、中天電視台大篇幅報導。

他表示，里長服務里民不分黨派，這幾天他每日到據點排隊領50公升水神抗菌液，並發通告請里民可自備容器到里辦公室索取，他認為，正值防疫非常時期，旺旺集團免費送水神當然是好事，「不然大家都買不到酒精，該怎麼辦？」

左營一處水神抗菌液經銷商表示，近日不少里長透過媒體報導得知消息，每天都會來領抗菌液，像是大樹區就有里長騎機車來，整輛機車前後左右都掛滿空瓶，說為了回去發給里民消毒，再遠也要來載，「看了很令人感動！」

屏東市厚生里長許世在獲悉水神免費領取消息後，隨即向里民借了桶子到據點分裝，他有感而發地說，市售消毒水與酒精現在非常難買，竟有企業願意免費提供，在這恐慌時刻很能穩定人心，他分裝後也逐戶送給有需要里民，在前線就做好防疫動作。

(中時 )