桃園市議會國民黨團10日召開記者會直言，市民問候語已成「口罩買了嗎？」但一「罩」難求、亂象叢生，復興佔全桃園1／3，只有一家藥局能買，楊梅更有藥局要求買口罩要先花200元加會員，龍潭更有診所沒戴口罩拒絕進入看病，黨團痛斥民進黨操弄反中情結、守著水等火燒過來，提5大訴求要求落實衛教、弱勢優先、分時分流、未雨綢繆和旅遊消費調解。

新冠肺炎NCP人心惶惶，造成口罩搶購，政府推實名制，仍一「罩」難求，街頭各藥局出現大排長龍的場景，國民黨籍議員接民眾陳情電話接到手軟，議員周玉琴直言，實名制上路後要跟健保特約藥局購買，但楊梅卻有藥局趁機「招攬會員」，要買口罩先花200元入會，不加入就「謝謝再聯絡」、後面還有很多要買，民眾自嘲苦苦排隊後「離口罩最近的一次」，只能被強迫推銷埋單。

原住民籍議員陳瑛則幫原民發聲，直言復興區地域佔全桃園1／3卻僅有一間藥局，「連排隊的機會都沒有」，山上1萬餘人老弱婦孺多，更不乏洗腎等慢性病患者，時常要到醫院檢查、醫療，卻完全沒有口罩，希望政府增設特別途徑，給真正需要口罩的人。議員

議員詹江村則痛斥執政黨以黨領政、黨聲凌駕專業，先以網路丟訊息帶風向、817網軍再出征，挺得過就繼續、挺不過就轉彎，像一開始稱便利性在超商販售，春節各種加班和運輸費要價1個8元，講法頭頭是道，挨罵後降價6元、5元也能自圓其說，閣揆蘇貞昌一下高喊自用都不夠、一下又改口夠多不必搶，痛斥根本是行政之亂，強調國民黨是在野黨，不敢說執政就夠，但應該有系統發放，他們只能幫民眾發聲、監督政府，而非像部分小黨「捍衛」執政亂象、不敢說真話。

黨團執行長徐玉樹直言執政黨操弄反中情結昭然若揭，防疫應該像救火，火苗剛出就該趕緊撲滅，執政黨卻是守著水等火燒過來才救，他也提到，近來旅遊糾紛頻傳，民眾都已繳了訂金或甚至旅遊全額付清，為了避免染病或返國被隔離取消，但減免沒有標準，呼籲政府及早介入訂立標準，「不要再躲在事情背後，等火燒過來才滅火，實在太無能！」

黨團總召林政賢率副總召李柏坊、以及議員劉茂群、張桂綿、陳美梅等人提出5大訴求，要求市府加強口罩政策宣導；讓有需求的弱勢、偏鄉、慢性病民眾優先買口罩或甚至免費送；藥局分流分時嘉惠上班族；各級學校師生口罩未雨綢繆；消保官主動介入調解國內外旅遊消費爭議。

(中時 )