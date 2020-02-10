最新民調公布 罷免韓國瑜將成真！？ 14:172020/02/10 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（資料照片，范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜大選落敗後，現面對we care高雄的罷免危機，今有民調顯示，有過半民眾支持韓國瑜的罷免案，並表示一定會去投票。 據《TVBS》在臉書公布的最新民調，有50%高雄選民同意罷免韓國瑜，並表明會去投票，已超過法定罷免門檻25%。 至於在市長好感度方面，高達54%的高雄市民不喜歡韓國瑜，僅31% 的市民喜歡韓國瑜。在未來執政期待上，僅35%的高雄市民對韓有信心。 《TVBS》臉書。（圖片摘自TVBS臉書） 文章來源：TVBS臉書 (中時電子報) #韓國瑜 #最新民調 #罷免 #高雄市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃創夏譏韓國瑜一句話 網大讚 15:352020/02/07 政治 和中央不同調 韓國瑜：建議全國民眾還是要戴口罩 16:512020/02/07 政治 韓國瑜聲明對於徐正文個人行為毫無所悉 18:372020/02/07 政治 巡視公車聞消毒水挨批 韓國瑜今晚這麼解惑 20:152020/02/07 政治 疫情蔓延台灣 高雄人：慶幸「韓國瑜當市長」 07:552020/02/08 政治 視察防疫聞消毒水 網三點解釋：韓國瑜鼻子超強 10:052020/02/08 政治 韓國瑜聞消毒水遭轟 網嘆：可憐啊！ 10:332020/02/08 政治 堅持戴口罩 韓國瑜：難道戴的民眾都和政府唱反調？ 16:542020/02/08 政治 罷韓會過嗎？名嘴分析後竟說：韓國瑜必再起 22:472020/02/09 政治 連署破20萬！防疫不忘罷韓 律師曝兩大原因 09:382020/02/10 政治 政治熱門新聞 最新民調公布 罷免韓國瑜將成真！？ - 政治 李登輝喝奶嗆到住院....網反應竟一面倒！ - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 罷韓成功率大嗎？PTT網友竟給這答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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