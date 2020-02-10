高雄市長韓國瑜大選落敗後，現面對we care高雄的罷免危機，今有民調顯示，有過半民眾支持韓國瑜的罷免案，並表示一定會去投票。

據《TVBS》在臉書公布的最新民調，有50%高雄選民同意罷免韓國瑜，並表明會去投票，已超過法定罷免門檻25%。

至於在市長好感度方面，高達54%的高雄市民不喜歡韓國瑜，僅31% 的市民喜歡韓國瑜。在未來執政期待上，僅35%的高雄市民對韓有信心。

《TVBS》臉書。（圖片摘自TVBS臉書）

(中時電子報)