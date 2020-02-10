台積電(2330)2020年1月營收約為新台幣1036.83億元，連續第六個月站上千億元，為歷史第五高，月增0.4%，較去年同期增加32.8%。台積電本季不淡，預估美元營收只比上季新高下滑在2%之內。

此外，雖武漢肺炎疫情延燒，不少廠商大陸廠延後復工，台積電表示，大陸晶圓廠按照原訂計畫，配合中國政府防疫法規於今天復工。台積電產能以台灣為主，大陸的上海松江8吋廠以及南京的12吋廠合計產能，僅占公司營收個位數百分點。

台積電今日公布元月營收，維持去年下半年以來的成長態勢，並且是自去年8月以來，連續第六個月站上千億元營收水準。以台積電第一季營收展望來看，台積電2、3月平均單月營收仍有千億元以上。

台積電於農曆年前的法說會對本季以及全年看法樂觀，台積公司預期本季仍將受惠於5G智慧型手機的持續出貨，預估2020年第一季合併營收在102億美元到103億美元之間，比上季新高的103.9億美元僅小降約0.9%至1.8%，呈現淡季不淡。

台積電上季營收達歷史新高，單季營收為103.9億美元，約新台幣3172.4億元；本季展望部分，以美元對新台幣29.9元計算，台積電第一季單季台幣營收目標在3049.8億元至3079.7億元，季減2.9%到3.9%，台積電也預期，第一季毛利率在48.5%到50.5%，營業利益率約37.5%到39.5%，雙率亦維持高檔水準。

在5G手機需求強勁支撐下，台積電看好第一季營收可望維持102億至103億美元，季減2%之內，將有淡季不淡表現，台積電今年總營收也預估將成長超過17%，表現將優於業界水準。

(時報資訊)