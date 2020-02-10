半導體測試介面廠精測（6510）受惠5G相關測試需求提升，2020年1月合併營收淡季有撐、續創同期新高，投顧法人看好首季營收可望持穩去年第四季次高。精測今（10）日股價開低後翻紅走揚，盤中上漲3.47％至955元，終場上漲2.93％、收於950元，逐步收復鼠年開紅盤後失土。

精測2020年1月自結合併營收2.75億元，雖受春節因素影響而月減11.34％，但受惠5G各類應用晶片測試介面訂單需求全面提升，仍年增達8.68％，改寫同期新高，主要受惠晶圓測試卡需求顯著成長，當月營收2.35億元，月增5.34％、年增達15.81％。

精測表示，武漢肺炎疫情目前對公司財務及業務無重大影響，隨著各國政府陸續完成5G基地台建置，目前已有多項5G應用科技技術正快速發展，包括5G小型基地站、5G智慧型手機、5G結合人工智慧（AI）應用視訊及車用等應用產品，均加速今年5G通訊滲透率。

精測表示，公司順應上述5G應用市場崛起趨勢、優化產品組合，加計完成垂直式探針卡（VPC）產能擴充，今年在5G應用處理器晶片（AP）的市占率，可望較去年顯著提升，法人看好精測今年營運成長動能可望增溫。

投顧法人認為，精測1月營收較去年12月下滑，主要受工作天數較少影響。由於重回美系重要客戶供應鏈、再度取得多數訂單，加上去年同期基期低，看好精測首季營收可望與去年第四季次高紀錄相當，維持強勁成長動能。

雖然市場擔心受中美貿易戰及武漢肺炎疫情升溫影響，將使中國大陸手機客戶砍單，影響精測營運，但投顧法人指出，精測目前未見客戶減單情況，看好今年營運成長動能強勢彈升，維持「買進」評等、目標價1100元不變。

(時報資訊)