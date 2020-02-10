醫護人員出身的竹北市民代表蔡蕥鍹，面對民眾買不到口罩的情形，向從事醫療器材販售友人購買去年底庫存的醫療級綁帶口罩，1片成本價3元共20盒1000片，將與各里里長攜手做公益，希望幫助到真正有需要的人。

蔡蕥鍹指出，有重大傷病卡或身心障礙手冊的民眾，可免費領取2片醫療級綁帶式口罩，醫香郁美學機構負責人陳錡臻率先嚮應，11日將在店門口發放100個，另再加碼贈送25個口罩，讓弱勢族群優先享有醫療資源。

此外，13日起她將陸續在東平、北興、東海、隘口及鹿場等里陸續發送給弱勢里民，要求勿重複領取，有剩餘再開放一般民眾領取，希望一起用愛防疫，為台灣加油！

蔡蕥鍹說，現在口罩一片難求，她希望能幫助竹北地區弱勢族群得到基本防護，只要憑重大傷病卡或身心障礙手冊，就可免費領取2片醫療級口罩，醫材友人覺得她的提議不錯，願意釋出存量不多的庫存。

蔡雅鍹說，醫院從業人員對細菌傳播及控管的觀念比一般民眾更謹慎，這批醫療級口罩要自己綁帶比較麻煩，但有三層不織布防護，外層是防止水氣和霧氣滲入口鼻，中層是阻隔微塵和細菌，內層能有效吸收水氣，與活性碳口罩一樣都有防護效果。

(中時 )