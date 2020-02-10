大政治大爆卦-無色覺醒》寶瓶星號無人發燒 採檢128人全憑良心？ 14:202020/02/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》寶瓶星號無人發燒 採檢128人全憑良心? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 麗星郵輪「寶瓶星號」2月4日基隆出發航次，返台之路歷經波折，終於在昨（8）日中午12時返抵基隆港，並在中央流行疫情指揮中心協助之下，完成相關檢疫作業，全船採檢送驗共有128名人員，所幸全數呈陰性反應，船上1738名旅客皆已離船返家。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #寶瓶星號 #星號 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心明天登寶瓶星號篩檢 若有陽性個案將留船隔離 21:572020/02/06 生活 逾1,700台灣旅客 寶瓶星號今靠基隆港 防疫如臨大敵 04:092020/02/07 財經要聞 陳時中：寶瓶星號今返港 篩檢無異可回家 04:102020/02/07 生活新聞 台日互推成「人球」 寶瓶星號1700台人明返台 09:432020/02/07 生活 寶瓶星號海上徘徊 台人高呼我們要回家 13:572020/02/07 生活 寶瓶星號上午暫離港 爭取非營運停靠基隆港 12:362020/02/09 生活 疫情中心點頭 寶瓶星號最快今晚回基隆港 14:442020/02/09 生活 疫情中心點頭 寶瓶星今泊基隆港 04:102020/02/10 生活新聞 寶瓶星號獲准返回基隆 13點將抵西4碼頭 10:292020/02/10 生活 點頭讓寶瓶星號靠港 船公司：下午2時返抵基隆 13:152020/02/10 生活 政治熱門新聞 最新民調公布 罷免韓國瑜將成真！？ - 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 李登輝喝奶嗆到住院....網反應竟一面倒！ - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 罷韓成功率大嗎？PTT網友竟給這答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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