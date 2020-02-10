麗星郵輪「寶瓶星號」2月4日基隆出發航次，返台之路歷經波折，終於在昨（8）日中午12時返抵基隆港，並在中央流行疫情指揮中心協助之下，完成相關檢疫作業，全船採檢送驗共有128名人員，所幸全數呈陰性反應，船上1738名旅客皆已離船返家。

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(中時電子報)