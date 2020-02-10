中華電信與桃園市政府10日共同主辦「2020 ICF Top 7國際智慧城市頂尖論壇研商會議」，與ICF多個國際城市進行深度經驗交流分享，媒合國際資源，藉由國際對話增益中華電信及桃園在智慧城市建設的國際能見度及專業形象。

桃園市政府日前在2019「國際智慧城市論壇」（ICF）七大智慧城市賽中，勇奪世界智慧城市首獎，中華電信表示，該公司協助桃園市政府監錄系統並積極導入AI智慧應用，大幅提升犯罪偵防之能量，此次與桃園市政府再度攜手，盼能透過論壇的舉辦，持續深化雙方合作關係。

其中，中華電信憑藉強大的資通訊能力，與桃園市政府攜手建置全國首創的整合性社區型監視系統，以天羅地網式系統搭配新型影像辨識及追蹤技術，提升警政單位辦案效率。

為節省電力及人力，桃園實施全市智慧路燈系統更新計畫，搭載環境感測器蒐集環境資訊，並由中控室負責監控，預估每年可節省1億5千多萬元的電費、機捷全線提供免費Wi-Fi等多項智慧城市計畫推廣。這些智慧城市建設皆受到「國際智慧城市論壇」（ICF）的肯定，讓桃園於2019全球7大智慧城市中脫穎而出，榮獲「世界第一智慧城市」首獎。

中華電信表示，未來將與桃園市政府進一步推動智慧城市及永續發展計畫，持續以創新科技技術，創造高效率、人本及綠能的智慧城市特色，展現中華電信科技創新能力及桃園科技潛力，提升桃園國際能見度，亦增益中華電信在國際上的形象。

中華電信強調，該公司長期運用5G、物聯網（IoT）、大數據等技術發展創新應用與服務，與桃園市政府共同推動的科技、人文、觀光等面向相關計畫。除了發展智慧城市應用服務，中華電信也了解培養青年創新創業機會的重要性，因此攜手桃園市政府推動創客學習，打造創意桃園，落實吸引全球走進桃園的發展願景。

除此之外，中華電信將秉持「永遠走在最前面」的企業服務宗旨，攜手各領域夥伴，積極佈局5G網路建設、AI人工智慧、大數據，以及智慧城市、智慧照護等物聯網應用，中華電信未來將全面發展新型態的數位生活應用。

(工商 )