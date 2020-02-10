檢疫人員登上寶瓶星，3名台籍船員動向成焦點，船公司副總裁劉曉寧、歌手劉明峰的經紀人林重光都到場關心。（吳康瑋攝）

檢疫人員登上寶瓶星，3名台籍船員動向成焦點，船公司副總裁劉曉寧、歌手劉明峰的經紀人林重光都到場關心。（吳康瑋攝）

寶瓶星號於今天下午13點08分終於駛進基隆港西4碼頭，對於民眾關心的船上三名台籍船員的後續動向，是否可以隨著船員替換調度而下船，麗星遊輪副總裁劉曉寧於下午13點37分抵達現場受訪指出，很感謝大家的支持及幫助，寶瓶星號才終於可以靠岸，而船員是否可以下船，仍須待下午基隆港務分公司商議後，才會敲定。

船員其中之一，為星光大道第一期，與林宥嘉、楊宗緯等人合組「星光幫」的知名歌手劉明峰，他的經紀人林重光午間也到現場關心狀況，並指出，經紀公司是希望今天就可以接劉明峰下船回家，但他現在的身份是以一年一聘的方式派駐在船上的船員，是否下船也將隨船公司安排來行動。

檢疫人員登上寶瓶星，3名台籍船員動向成焦點，船公司副總裁劉曉寧、歌手劉明峰的經紀人林重光都到場關心。（吳康瑋攝）

檢疫人員登上寶瓶星，3名台籍船員動向成焦點，船公司副總裁劉曉寧、歌手劉明峰的經紀人林重光都到場關心。（吳康瑋攝）

林重光表示，劉明峰在船上的心情非常平靜，也有不斷發揮公眾人物的義務，安慰著船上其他人員及旅客，並請經紀人協助向家人報平安，希望下午能有好消息。

目前已有兩名疾管署檢疫人員和一名船務代理人員登船，船員是否能回家、船上詳細狀況仍尚待船公司出面說明釐清。

(中時 )