新竹31歲周姓工程師，每當陰莖勃起只能看到包皮，看不到尿道孔，用手推勉強露出龜頭會又緊又痛，沒信心「做愛做的事」，到竹北東元綜合醫院泌尿科求診接受「微創包皮槍環切術」，術完15天回診時開心跟醫師說，終於讓小弟弟「重見光明！」

東元醫院泌尿科主任黃賢祥指出，正常生殖器在沒有勃起狀態下，包皮可以退到龜頭，若是包皮連龜頭都包住，只剩下小小的開口，就是所謂的包莖。

黃賢祥說，包皮一旦過長易滋生細菌造成龜頭炎，分泌物和沉積物聚積嚴重形成包皮垢，會誘發嚴重病變，還可能使性伴侶產生念珠菌感染、陰道炎、子宮頸炎等婦科疾病。

包皮過長以往傳統割包皮手術時間約30分鐘，術後有明顯的疼痛感，切除處不平整也不美觀，容易血腫、出血，需時常換藥到10天後才可拆線。

黃賢祥說，「微創包皮槍環切術」使用一次性自動包皮吻合器，外型像「紅酒開瓶器」，手術約5分鐘就把包莖上多餘包皮自動切割，傷口比傳統手術漂亮平整，而且幾乎不會流血、紅腫也不需手工縫合，縫合止血釘約5至7天便會自動脫釘，術後不會有縫線異物感，美觀又安全也大幅減少感染的風險。

黃賢祥指出，切割包皮能降低罹患愛滋病，防止包皮藏汙納垢，也減少伴侶罹患子宮頸癌的風險，但並非每位男性都要接受割包皮手術，若已嚴重影響生活，建議先與醫師諮詢後，再決定治療方式。

(中時 )