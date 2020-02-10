發生在去年12月14日凌晨1時許的玉井真理佛堂前輩堂的縱火案，台南地檢署10日宣布案件偵結，嫌犯曾文彥因要求返堂居住遭拒，竟趁凌晨倒汽油縱火，造成7死2傷，檢方起訴書斥責他的犯行形同「無差別式弒殺」，將他依殺人等罪嫌起訴，求處死刑。

22歲曾嫌曾住過玉井真理佛堂前輩堂，去年底向錢被堂張姓負責人的兒子表示要返回居住，遭到拒絕，竟懷恨在心，陸續到加油站購買汽油，搭計程車到前輩堂潑汽油犯案。

前輩堂內有大量木造隔間，曾嫌縱火後火勢迅速蔓延，難以及時撲滅，最後引發7死2傷慘劇。

案件經過檢警偵辦，台南地檢署10日宣告偵結起訴，檢方認為曾嫌之在當地居住時，已與附近居民發生糾紛，才會在要求返堂居住時遭拒。

檢方起訴書內斥責曾嫌，明知堂內有大量木質結構，仍趁眾人熟睡之際潑灑汽油放火手法殘酷視人命如草芥，形同「無差別式弒殺」，造成7人避走不及遭火海吞噬，行徑冷血泯滅人性，依據殺人罪嫌，建請處以死刑。

(中時 )