民航局今（10日）宣布，遠東航空消費主信託專戶售委託律師公告即日起至4月15日止，受理旅客登記，已開票但未獲得運送服務之消費者、旅行社等售票單位及聯合信用卡中心均可登記。該筆金額有1.638億元，估計全數相關消費者應可獲得全額退費，萬一不足由律師制定分配原則。

受理登記管道包含遠航官網、客服電話、傳真、電子郵件與郵寄等。

遠東航空重申已購票未使用之消費者權益，說明如下：

一、遠東航空自即日起至109年4月15日止，受理已付款購買遠東航空公司的機票，已開票但未獲得運送服務消費者之退票申請作業，相關細節請參閱遠東航空官方網站或附件之圖表

二、持信用卡購買機票的消費者，請逕洽您的發卡銀行主張「爭議帳款」直接退回未消費帳款，毋須再至官網重覆申報。

三、持現金購買機票的消費者，請至官網申報。相關資料於截止申報後，經律師及民航主管機關審核確認辦理退款作業。

四、為避免重複登記，已完成上開退票申請者或已完成信用卡爭議款項申請的旅客無須再行登記。

(工商 )