日本伴手禮企業紅馬集團股份有限公司（紅馬-KY,2928）公告1月合併營收10.8億元，較上月增加16％，亦較去年同期大幅成長47％，創歷史新高。

紅馬上月表現創高，主要受惠公司的故鄉納稅業務在「Furusato 360」跨平台效益顯現，透過該平台帶來的業績陸續在故鄉納稅旺季後入帳，帶動1月合併營收表現亮眼。

紅馬表示，第四季為故鄉納稅業務傳統旺季，因此往年12月均為公司營運最高峰，2020年1月合併營收較去年12月再攀升，甚至達歷史新高表現，主要因為公司故鄉納稅業務的組成結構，相較過去已有明顯調整。紅馬於2019年推出故鄉納稅業務B2B整合平台「Furusato 360」後，透過該平台帶來的故鄉納稅業務明顯提高，去年12月中旬起故鄉納稅捐款大幅增加，因此帶動1月合併營收首度出現月成長表現。

紅馬表示，「Furusato 360」跨平台效益並非僅只業績遞延，使得1月合併營收創下歷史新高，若統計歷年傳統故鄉納稅業務旺季（10月至隔年1月，計4個月）業績，2019年10月-2020年1月合計達31.8億元，較去年同期增加12％，甚至較2016年10月-2017年1月的高點表現為佳，顯見公司推出「Furusato 360」平台後，已成功擴展故鄉納稅業務。再者，「Furusato 360」跨平台推出後，亦推升手續費收入明顯增加，由於手續費收入幾等同於純利，將有助於提升公司整體獲利。

紅馬於2019年已陸續與日本第一大電商網站—樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站－FURUNAVI等在「Furusato 360」平台合作，公司表示，今年「Furusato 360」除與既有合作對象再深化業務合作外，將持續爭取與其他日本大型入口網站合作，並增加簽約自治體的刊登網站數，預估今年在自治體回禮曝光度及與日本民眾故鄉納稅滲透率同步提高下，公司整體故鄉納稅營收獲利可望進一步成長。

(工商 )