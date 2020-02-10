境外資金專法上路半年，觀察到台商企業、高資產個人在這次全球資產配置的重要決策中，需要整體多面向的稅務規劃、財務諮詢、併購服務等專業協助。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所於10日成立「全球資產配置戰略諮詢中心」，協助企業重新配置資產。

(工商 )