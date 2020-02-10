KPMG成立戰略中心 幫台商重新配置資產 14:322020/02/10 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 境外資金專法上路半年，觀察到台商企業、高資產個人在這次全球資產配置的重要決策中，需要整體多面向的稅務規劃、財務諮詢、併購服務等專業協助。 KPMG安侯建業聯合會計師事務所於10日成立「全球資產配置戰略諮詢中心」，協助企業重新配置資產。 (工商 ) #KPMG #戰略 #資產 #資產配置 #重新配置 也許您會感興趣 推薦閱讀 CRS9月上路 KPMG籲三招避罰 04:102020/02/06 金融．稅務 哈佛教授：美中互依是雙刃劍 高科技會脫鉤 20:552020/02/06 國際 中緬回暖 陸兩洋國家戰略成形 04:092020/02/07 話題觀察 香港首富 換李兆基 04:092020/02/07 財經要聞 台灣軌道經濟發展協會成軍 多管齊下針對鐵道資產活化、開發等法律進行突破 04:102020/02/07 投資理財 多元收益護身 多重資產基金抗股災 04:102020/02/07 投資理財 理財健診－多重資產基金 打造安心樂退生活 04:102020/02/08 產業特刊 馬克洪：面對核軍備競賽 歐洲應採新嚇阻戰略 17:262020/02/08 國際 盈豐銀行 EFG International 將增強獨立資產管理服務 09:002020/02/10 財經 3A優勢 多重資產基金笑開懷 04:102020/02/10 投資理財 財經熱門新聞 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 特斯拉上海廠今復工 概念股飆起來 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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