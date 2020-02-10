新竹一名國二學生A女，月前洗澡時發現左乳房出現硬塊，媽媽帶到中醫大新竹附設醫院求診，外科醫師古君平經乳房超音波檢查認可能有形成惡性乳房纖維腺的風險，和家屬討論後決定以「乳房腫瘤摘除手術」拿掉，確認不會變化成惡性腫瘤。

古君平表示，一般乳房纖維腺瘤好發在20到30多歲女性，這次發生在年僅14歲的國二生比較少見。他說，A生檢查確認在左乳房下側出現邊緣形狀不規則硬塊，大於2公分橢圓形的纖維腺瘤，經手術後恢復狀況良好，並不會影響外觀和未來發育，只要持續超音波追蹤即可。

古君平指乳房纖維腺瘤的年齡層下降，可能和飲食習慣和環境有關，如喜吃炸雞或是鹽酥雞等油炸食物，使女性荷爾蒙表現比較旺盛，刺激乳房纖維腺瘤，而95％乳房纖維瘤是良性的，如影像出現不規則，建議切片確定診斷。

他建議家有國中女生正值青春期的父母親，可提醒女兒在經期1到2週後可自我觸診檢查，如果胸部出現像湯圓或貢丸圓圓的、鼓鼓的、移動式的硬塊，或乳房有分泌物，一定要儘速就醫找出原因。

古君平強調，預防乳癌除避開高油脂飲食，控制體重也有助益，最重要的是女性應定期做乳癌檢查，乳癌高風險年齡層為45到69歲，政府也補助45歲以上每2年1次乳房攝影檢查，但因飲食西化，罹癌年齡層也有年輕化跡象，最好40歲之後每年檢查。

(中時 )