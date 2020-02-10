新冠肺炎疫情延燒，全台民眾籠罩緊張氣氛。台北市北投1名19歲的潘姓男子，上月底在IG po文「北投區有人因新冠肺炎逝世，北投區也淪陷了」等字句。消息一出震撼各界。警方訊後將2男1女送辦。

警方調查，北投潘姓少年上月在自己社群動態公開po文不實疫情消息，搞得人心惶惶，殊不知已經觸法，此舉也立刻引起警方高度關注。潘姓男子當時IG po文，內容直指「北投光明分隊載到吐血OHCA病人，確認是新冠肺炎，北投人口罩戴好戴滿吧，這消息是真的，北投準備淪陷」文末還寫下，並在昨天24小時內已經火化，媒體完全封鎖消息。

北投潘姓少年等3人散布不實有關新冠肺炎消息，遭警方逮人依法送辦。(照片/翻攝網路)

接著，酆姓女子(19歲)、龍姓男子(18歲)也將訊息分享在自己頁面上，造成不少民眾恐慌，紛紛打電話到疾管處求證，警方獲報後不敢大意，陸續傳喚這3人到案說明。潘男到案時供稱表示「因為自己是北投人，他也是聽朋友說的，Po文是希望大家要小心。」全案訊後依違反社會秩序維護法、傳染病防治法等罪移送法辦。

北投分局發出聲明，呼籲民眾防疫期間勿轉傳錯誤訊息，恐怕會引起民眾恐慌，更表示請勿轉傳假消息以免觸法遭法辦。

(中時電子報)