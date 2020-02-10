台中市大安區南埔簡易棒壘球場，自去年完工後，因設備缺失等問題，遲遲無法完成點交，運動局已逐一改善，預計3月中完成修復；針對綠美化部分，立法院副院長蔡其昌10日會勘，要求1年內針對缺失改善，並轉型為運動公園。
蔡其昌10日邀集農委會水保局台中分局農村課課長翁志成、台中市議員施志昌、台中市政府運動局主秘賴東宏、台中市政府環保局簡任技正何國裕及南埔里里林恭等人到場會勘。
蔡其昌表示，簡易棒壘球場因周邊空地未有效規劃運用，完工已1年仍未啟用，他要求1年內改善，將既有棒壘球場設施及周邊空地綠美化作業一併完成，讓鄉親們及早能夠一邊打球運動、一邊看海，未來將轉型為棒壘球運動公園。
大安區公所周琇茹指出，目前南埔棒壘球場已完成接水、接電，但由於欠缺綠美化，沒有遮蔭之處，將待設備完成改善後，就會進行代管作業。
施志昌說，南埔棒壘球場未正式啟用原因，主要在於球場存在許多問題，包括球場雜草叢生、本壘板後方防護網破損、球員休息室排水不良與防護網高度不夠、球場休息室後方有坑洞等，甚至無電可用，改善後將委由大安壘球委員會營運管理。
(中時 )
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