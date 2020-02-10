利機(3444)今年元月單月合併營收6154萬元，年減少10%，月減少14%，利機指出，今年1月營收受到農曆春節工作天數減少影響，故整體營收下滑。

利機表示，雖一月份整體營收下滑，獲利則較預期佳。其中驅動IC相關出貨量本月大增，主要因108Q4產能遞延一季，加上農曆春節假期提前拉貨，出貨量不減反增，較108年12月及去年同期分別成長13%及18%，今年中大尺寸市況看來不錯，加上隨著智慧型手機改採全螢幕、窄邊框設計趨勢明確，帶動薄膜覆晶封裝(COF)成長，利機在趨動IC相關產品雙面受益，法人推估，利機驅動IC相關今年表現可優於去年。

展望後市，目前因武漢肺炎疫情影響部分供應鏈生產，疫情發展仍不明朗，需要持續觀察，利機指出，目前在手訂單影響不大，仍可正常出貨，惟客戶訂單進度需要密切觀察，後續整體表現要視疫情發展而定。

(時報資訊)