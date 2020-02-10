台陸僅剩五航點是否中斷？陸委會：配合指揮中心 14:362020/02/10 中時 陳人齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸委會副主委陳明祺。(資料照/呂佳蓉攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應新型冠狀病毒肺炎，今起台陸雙方僅剩5個航點，但由於北京、上海相繼成半封城狀態，對此陸委會是否會有因應措施？對此陸委會副主委陳明祺表示，有關航點的部分，接下來會依據指揮中心的指導做因應措施，是否會斷航，還有待後續觀察與討論。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #中國大陸 #指揮中心 #陸委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 13:112020/02/06 生活 有2例從檢疫所送醫 指揮中心證實：一發燒、一咳嗽 14:272020/02/06 生活 公主郵輪1台人確診 指揮中心：正想辦法取得聯繫 14:342020/02/06 生活 指揮中心明天登寶瓶星號篩檢 若有陽性個案將留船隔離 21:572020/02/06 生活 密切監測武漢返台團健康 疫情指揮中心：無新增案例 18:162020/02/07 生活 郵輪旅客趴趴走 疫情指揮中心將發訊提醒自主管理 18:162020/02/07 生活 中央流行疫情指揮中心說明寶瓶星號檢疫相關事宜 19:062020/02/07 政治 郵輪旅客基隆趴趴走 指揮中心今晚發送細胞廣播 19:222020/02/07 生活 鑽石公主號下船遊客 指揮中心：飛沫傳染風險小 09:402020/02/08 生活 華航飛無錫有旅客發燒 指揮中心正在取得旅客資料 12:142020/02/09 生活 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 艙房多天沒整理！公主號台客爆內幕 - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 香港搶口罩照片曝光 杜紫宸驚：台灣根本小case - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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