因應新型冠狀病毒肺炎，今起台陸雙方僅剩5個航點，但由於北京、上海相繼成半封城狀態，對此陸委會是否會有因應措施？對此陸委會副主委陳明祺表示，有關航點的部分，接下來會依據指揮中心的指導做因應措施，是否會斷航，還有待後續觀察與討論。

(中時 )