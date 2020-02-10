2 月底即將在西班牙巴賽隆納舉行的 MWC 2020(全球行動通訊大會)，雖然 LG 電子、輝達(NVIDIA)、愛立信(Ericsson)陸續宣布退出展會，主辦單位 GSMA (全球行動通訊系統協會)至今為止發出的最新聲明都仍舊表明將如期舉行。不過因應新冠肺炎(NCP)的疫情升溫，GSMA 已經向報名參與者發送最新政策，宣佈禁止中國大陸湖北省居民參加，並宣布針對展期前曾經前往中國大陸的與會者之最新防疫政策。

由於新冠肺炎疫情仍舊持續蔓延，台灣原本預定在二月份舉辦的台北國際書展(TiBE)以及台北國際電玩展(TpGS)都前後宣布延期。由目前情況來看，MWC 也已經有不少廠商主動宣布退出展覽或取消記者會，對於堪稱業界盛事的 MWC 帶來不小影響。為防範新冠肺炎，先前 MWC 主辦單位 GSMA 已宣布將會在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援。並且大會也將宣傳，提醒與會者今年展會的「不握手政策」。除此之外，稍早前 GSMA 又宣布了最新的防疫政策。

GSMA 稍早前向報名與會者發送最新公告，指出所有來自中國大陸湖北省(新冠肺炎爆發地點武漢位在湖北省境內)的旅客都將被禁止參加 MWC。此外，所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席 MWC 之前已經待在中國大陸以外地區 14 天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。

目前，已經確定不參與本屆展會的廠商包含：LG電子、輝達、亞馬遜、愛立信，而中興(ZTE)宣布取消展會中的記者會，但仍將參展。目前小米、華為、OPPO、聯想等大陸廠商都仍在推進參加 MWC 的計畫，不過也有可能因為疫情而生變。另外，三星電子也正考量退出本屆展會的可能性，讓 MWC 2020 尚未到來，就已經話題不斷。根據 GSMA 聲明，MWC 2020 將會在 2 月 24 日至 27 日之間舉行，截至目前仍有超過 2800 家廠商將會出席。

根據《騰訊科技》，新型冠狀病毒疫情截至 2 月 10 日 14:05 之前，在中國大陸確診數 40235 例，死亡人數 909 人。在湖北省累積確診則有 29631 例，死亡人數 871 人，是本次新冠肺炎的主要疫區。為防範疫情，中國大陸已經在 2 月 7 日宣布湖北「封省」。今(10)日則是北京、上海陸續宣布封城，引起極大關注。

(中時電子報)