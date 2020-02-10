已故導演齊柏林拍攝「看見台灣」影片讓人看到台灣的美，同時也看見原住民部落建築不合法問題。縣府109年編列600萬元協助尖石、五峰2鄉及關西馬武督地區原鄉部落，在民國73年以前興建的房屋合法化，統計將有上千戶原住民家庭受惠。

縣長楊文科表示，原鄉住宅合法化後，當地鄉親就可以做生意，傳承給下一代，吸引年輕人返鄉，均衡城鄉發展，由於件數眾多，他會逐年編列預辦理原鄉老屋合法化，落實原鄉部落居住正義，兌現他的競選承諾。

縣府原民處長雲天寶表示，全台743個部落也有7成以上建築物不合法，源於民國73年非都市土地使用編定公告時，沒有發給原住民地區房屋合法證明文件，地目未能改為建地，仍是林地和農牧用地。

在此歷史共業下，新竹縣原鄉地區有上千戶房舍未能取得建使照，原住民不解在自己土地上蓋房子卻被判定非法，也感慨房子沒有產權登記，孩子無法繼承，更不能做生意。

縣長楊文科把協助尖石、五峰等地老舊部落建築取得合法執照，列為競選政見，今年編列預算執行，使民國73年非都市土地使用編定公告日以前的既有房屋，將可省掉補照程序，直接認定合法房屋。若土地編定為農牧用地，也可續辦更正為丙種建築，保障原民居住權益。

(中時 )