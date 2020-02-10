中和環狀線工地 不慎挖斷瓦斯管線引虛驚 15:252020/02/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 捷運環狀線施工單位今（10日）下午2時許，在新北市中和區中山路二段工地不慎挖斷瓦斯管線。（讀者提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 捷運環狀線施工單位今（10日）下午2時許，在新北市中和區中山路二段工地不慎挖斷瓦斯管線。（讀者提供／葉書宏新北傳真） 捷運環狀線施工單位今（10日）下午2時許，在新北市中和區中山路二段工地不慎挖斷瓦斯管線，瓦斯直衝天際，附近民眾嚇得通報警消處理。消防局已派員前往灑水降溫，警方更封閉周圍道路並通知相關單位後續處理，所幸未釀成災害。 中和捷運環狀線施工不慎挖破瓦斯管線引起虛驚。(葉書宏攝) (中時 ) #瓦斯 #管線 #單位 #處理 #瓦斯管線 也許您會感興趣 推薦閱讀 桶裝瓦斯氣爆 1死2傷 04:102020/02/06 社會新聞 《業績-其他》電廠廢水除硼工程案給力，萬年清1月營收年增141％ 10:002020/02/06 財經 口罩實名制系統超級卡！健保署長曝驚人原因 10:082020/02/06 生活 萬年清元月營收 逆勢年增141％ 10:482020/02/06 財經 產業污染、回收水規劃待補正 古坑溝子埧產業園區建設案需再審 13:222020/02/06 生活 新莊休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶氣爆 民眾竄逃 20:342020/02/08 社會 網傳衛生紙缺貨假訊息 蔡清祥：已指示檢調追查 11:032020/02/10 社會 載滿瓦斯桶貨車擦撞翻覆 鋼瓶掉滿地嚇壞人 11:552020/02/10 社會 北市違建爭議處理委員會10日上路 12:212020/02/10 生活 社會熱門新聞 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 「從不生病」健身肌肉阿北 確診新冠肺炎4日後不治 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 夾帶30張淫照給性侵案受刑人 律師遭申誡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。