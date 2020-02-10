捷運環狀線施工單位今（10日）下午2時許，在新北市中和區中山路二段工地不慎挖斷瓦斯管線。（讀者提供／葉書宏新北傳真）

捷運環狀線施工單位今（10日）下午2時許，在新北市中和區中山路二段工地不慎挖斷瓦斯管線，瓦斯直衝天際，附近民眾嚇得通報警消處理。消防局已派員前往灑水降溫，警方更封閉周圍道路並通知相關單位後續處理，所幸未釀成災害。

中和捷運環狀線施工不慎挖破瓦斯管線引起虛驚。(葉書宏攝)

(中時 )