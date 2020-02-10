中央流行疫情指揮中心今（10）日舉辦記者會，為加強防範新冠肺炎，陸委會副主委陳明祺在會中宣布，將從明（11）日晚間零點開始，除了「商務履約活動、跨國企業內部調動（含陪同人員）、已取得我居留證之配偶及未成年子女」三大類之外，均暫緩來台。

陳明祺說，至於持有有效入出境者，則推遲來台。港澳學生也暫緩來台。所有獲准來台者，均要進行居家檢疫14天。

教育部長潘文忠說明，台灣共有港澳學生10,844人，尚有7,972人尚未入境，比例約74％。教育部在2月3日已經因應暫緩陸生暫緩來台，推出安心就學方案，各大專校院已經提報方案。

潘文忠說，現在將因應港澳地區學生將暫時無法返台就學，會把港澳生同樣納入方案中，全力透過各大專校院在本學期如期完成課業。

根據指揮中心統計，台灣目前維持18例新冠肺炎的確診人數，另外，其中有8名確診民眾之「接觸者」，因為觀察後發現沒有特殊徵狀，總計475人將可解除列管。另外，第10例確診者，目前已兩次檢疫均為陰性，將進行專家會診，若無問題，將準備解除隔離、出院。

至於2月3日晚間自武漢返台的第一波台商，截至目前共1人確診，尚有5人隔離住院中。指揮中心說，將持續密切監測在檢疫所裡面的241人。

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