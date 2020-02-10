「加拿大喬丹」威金斯(Andrew Wiggins)在勇士首秀砍下24分，攻守表現都相當不錯。威金斯5年1.47億美元的合約還剩下3年半，未來3年平均年薪超過3000萬美元。勇士老闆拉科布(Joe Lacob)對此豪邁表示，他才不在乎那點錢。

拉柯布告訴The Athletics說：「錢不是重點，重點是我們擁有一個可靠的小前鋒，而且非常適合跟柯瑞、湯普生、格林一起上場，這才是重點。」拉柯布不是吹牛，他去年砸2900萬美元購置一幢海景豪宅來享受，很捨得花錢。況且勇士透過先前的交易減輕了豪華稅壓力，沒必要去動威金斯。

杜蘭特離開曾讓拉科布坦承很後悔，不過杜蘭特日前又說其實他球季中途就打定主意離開了，並非拉柯布不留他，從那之後拉柯布就想要找一位有本領的小前鋒來遞補。柯瑞(控衛)、湯普生(得分後衛)、格林(大前鋒)都跟他的小前鋒位置錯開，威金斯也不是球霸，配合起來應無問題。他將與最先歸陣的格林先行搭配。

(中時電子報)