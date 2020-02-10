詐騙集團用各種說法，將被害人騙得團團轉。（警方提供）

金湖分局長黃維章提醒，接到親友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，也一定要先向本人查證。（李金生攝）

詐騙集團到處橫行，「假親友」、「假投資」將人騙得團團轉，金門警方1天內就接獲2起，讓民眾氣得大罵好手好腳不去賺吃，只會「畫虎爛」騙人家的血汗錢。金湖分局提醒大家留意，以免吃虧上當。

警方指出，在金門工作的A先生，在網路交友軟體認識綽號「涵涵」的女子，透過Line向A先生介紹「CFD價差合約」投資平台，誆稱該平台以投資股價、匯率、商品價格或股市指數為標的，可以經由資深分析師操作獲取高額利潤。A先生信以為真，剛開始投資新臺幣約12萬，平台帳面上顯示已獲利39萬元，當A先生要領出來時，服務人員表示要付約10萬元保證金才能領回。A先生匯款後，服務人員又說投資金額要超過獲利金額39萬元才能領出，他才驚覺被騙，前前後後損失22萬元，趕緊向金湖派出所報案。

同日，居住金湖的B先生，接獲自稱謝姓親友透過LINE來電，表示資金調度困難，需要借30萬周轉，B先生因金額過高予以婉拒，但對方又來電改借14萬元，B先生就匯款給他。但假冒的謝姓親友隨後又說要再借8萬元，B先生驚覺有異，撥打該親友家中電話查證，才發現人家根本沒有借錢，只好向警方報案請求協助。

金湖分局長黃維章提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，等被害人加碼投資，便斷絕聯繫。「高報酬率投資標的常伴隨高風險」，希望民眾勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，就可能是詐騙陷阱。

黃維章並提醒，接到親友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，也一定要先向本人查證，不要僅以LINE文字或貼圖對話就認定借錢的是自己的親友，另平時也應做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，也不要點選不明網址，遇有狀況可直接電話求證外，也可與親友建立防詐專屬約定「密語」，以便確認身分，免得淪為冤大頭。

(中時 )