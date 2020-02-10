歐姓男子9年前到新竹一家汽車零件加工廠擔任技術員，他反覆拿著重達3公斤的鋼鐵加熱導致手部病變成職業傷害，高院考量歐男沒有遵守公司要求須用雙手而非單手操作，須負20％過失責任，判決公司須賠償他精神慰撫金96萬多元。

高院指出，該公司未依職業安全衛生設置規定採取危害預防措施，甚至次要求數量方式，迫使並默許歐男違反操作流程以單手操作，致他受有手部職業傷害，須賠償勞動能力減少及精神慰撫金，但因歐男也須負部失過失責任，酌減賠償金額。

(中時 )