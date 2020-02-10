汽車零件加工術員職業傷害 老板判賠96萬 15:272020/02/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐姓男子9年前到新竹一家汽車零件加工廠擔任技術員，他反覆拿著重達3公斤的鋼鐵加熱導致手部病變成職業傷害，高院考量歐男沒有遵守公司要求須用雙手而非單手操作，須負20％過失責任，判決公司須賠償他精神慰撫金96萬多元。 高院指出，該公司未依職業安全衛生設置規定採取危害預防措施，甚至次要求數量方式，迫使並默許歐男違反操作流程以單手操作，致他受有手部職業傷害，須賠償勞動能力減少及精神慰撫金，但因歐男也須負部失過失責任，酌減賠償金額。 (中時 ) #職業 #傷害 #職業傷害 #操作 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 康健人壽終身傷害險 高保額 04:102020/02/06 產業特刊 向前座艙長追債反被控傷害 華航前空姐被訴 16:292020/02/06 社會 空拍機墜落校園爆炸 險火燒體育館 11:302020/02/07 社會 響應新北防疫戰 夏普公司捐贈250台空氣清淨機 18:092020/02/07 生活 桃警破獲職業賭場 沒入257萬元賭資 18:362020/02/07 社會 市場多空交雜 操作宜汰弱留強 21:512020/02/07 財經 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 康寧找仲介招生 教育部：初步認定已違規 12:072020/02/09 生活 中投前董座涉三中案 法官查是否應境管 12:212020/02/10 社會 加增口罩防疫品 陸逾3000公司跨界投產 13:502020/02/10 財經 社會熱門新聞 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 「從不生病」健身肌肉阿北 確診新冠肺炎4日後不治 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 夾帶30張淫照給性侵案受刑人 律師遭申誡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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