內政部今(10)日發布2019年第3季房價負擔能力以及住宅價格指數，全國房價所得比為8.47倍，較上季、去年同季均下降，且已連續4季下降，住宅價格指數除南二都呈現較明顯的上升趨勢外，其餘四都則持續平穩，業者分析，主要是建商端在推案多以低單價、低總價為訴求，使得購買力相對提升。

根據內政部發布2019年第3季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為103.57，較上季上漲1.95%，較去年同季上漲2.92%。六都部分，新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市分別較上季上漲0.45%、0.94%、0.70%、0.75%、2.29%及1.19%。

此外2019年第3季房價負擔能力，全國房價所得比為8.47倍，較上季、去年同季均下降，且已連續4季下降，北北桃購屋壓力都下降，北市房價所得比降從前一季14.4倍，降至13.7倍，單季下降0.7倍，六都最多。

內政部表示，整體而言，本季除臺南市及高雄市住宅價格指數呈現較明顯的上升趨勢外，其餘四都則持續平穩；而貸款負擔率較上季下降，以長期趨勢觀察，房價負擔能力有逐漸提升的趨勢。

六都中，購屋壓力最低的是台南，貸款負擔率28%，房價所得比6.9倍，買房民眾只要拿出三成薪水就可應付房貸。觀察北部地區，則以基隆最容易買房子，房價所得比5.9倍，貸款負擔率率24.5%，比台南人購屋輕鬆。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，觀察六都數據，僅台中市為負擔數據唯一走高直轄市，主要是去年豪宅高價交易多，加上目前重劃區房市表現不錯，建商紛紛調高價格，購屋壓力不降反升另外，高雄市的負擔壓力原本就不高，近來大量交易集中在楠梓、橋頭等低價區塊，近期高雄房市也少見高價亮點，房價相較為弱，民眾買房更顯輕鬆。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，房價在2016年以後普遍下修，房市盤整的修正幅度約10%，故去年房價跟2014年以前市場多頭時期相比為相對低點，另一方面，自房市修正後，主力買盤以自用為主，建商端在推案多以低單價、低總價為訴求，這都是購買力相對提升的原因。

房價所得比。(圖/業者提供)

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)