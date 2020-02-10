苗栗縣警頭份分局蓬萊所所長戴政造日前在所上班突發中風死亡，10日上午，家屬在南庄自宅舉行公祭，包括苗栗縣議長鍾東錦、苗栗縣警察局長翁群能、頭份分局分局長邱紹雄等，親自前往公祭現場致意，對戴員表達深摯的悼念，也對家屬持續進行關懷與慰問，公祭場面隆重哀戚，翁局長率領各分局長、科室主管及頭份分局同仁列隊，舉手敬禮致敬送戴政造最後一程，場面令人動容。
翁群能表示，戴政造所長是在90年間返回原鄉服務迄今18餘年，對族人照顧不遺餘力，平日工作認真，與同儕相處融洽，與地方民眾互動良好，是工作認真負責的警察，對社會治安貢獻良多，他的逝去令本局所有警察同仁及其親友都備感哀痛與不捨，縣警局現依因公死亡爭取從優撫恤。
翁群能並呼籲同仁，應隨時注意身心狀況，加強自主健康管理，尤其40至50歲是心血管疾病好發族群，更應重視身體保健與檢查。這次不幸的意外，頭份分局也將持續關懷與慰問家屬，希望他們能節哀順變，也期盼社會給予默默付出的警察同仁們更多的支持，讓員警有更大的力量能維護社會治安。
(中時 )
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